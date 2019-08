'Sterk bedrijfsresultaat voor Euronext'

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg, mede door gedaalde kosten, met 12 procent tot 98,1 miljoen euro. Daarmee presteerde het bedrijf volgens ING beter dan verwacht. Euronext houdt op 11 oktober een investeerdersdag. Daar zal het bedrijf meer informatie geven over de verwachte synergievoordelen die het met de overname van Oslo Børs verwacht te behalen. De invoeging van de nieuwe tak in het Euronext-model is al begonnen.

Morgan Stanley hanteert een overweight-advies voor Euronext, met een koersdoel van 79,40 euro. Het aandeel Euronext ging woensdag op 69,75 euro de handel uit.