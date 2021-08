Hint op afbouw steun Fed speelt Wall Street flink parten

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigt 1,1% lager bij 34.962 punten. De breed samengestelde S&P 500 raakt ook 1,1% kwijt op 4400 punten en technologiegraadmeter Nasdaq moet 0,9% afstaan tot 14.525 punten.

Het tempo van het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma van de Federal Reserve dit jaar al omlaag kan, als de Amerikaanse economie zich in grote lijnen gaat ontwikkelen zoals voorzien. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, die woensdag werden vrijgegeven.

De beleidsmakers concludeerden in meerderheid dat de doelen wat betreft de inflatie wel waren bereikt. Op het gebied van werkgelegenheid is nog wel wat werk te verzetten, zo staat in de notulen van de vergadering in juli. De volgende vergadering van de Amerikaanse centrale bankiers vindt plaats op 21 en 22 september.

Lowe's schoot bijna 10% omhoog dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar. Een dag eerder moest het aandeel nog flink terrein prijsgeven in het kielzog van branchegenoot Home Depot. Die kwam toen met resultaten en ging daarop omlaag.

Target leverde 2,9% in, ondanks kwartaalprestaties die beter waren dan analisten hadden verwacht. Ook donutketen Krispy Kreme opende de boeken over de afgelopen periode, het aandeel ging 1% omlaag.

Telecomconcern T-Mobile US sluit 0,3% in het rood. Bij de hack die eind vorige week aan het licht kwam bij T-Mobile US zijn persoonlijke gegevens van meer dan 40 miljoen mensen gestolen, aldus het Amerikaanse dochterbedrijf van Deutsche Telekom.

ViacomCBS klimt 3,7%. Het media- en entertainmentconcern gaat samen met branchegenoot Comcast een nieuwe streamingdienst lanceren in meer dan twintig Europese landen. Die dienst SkyShowtime moet 90 miljoen huishoudens gaan bereiken. Daarnaast kwam Wells Fargo Securities met een adviesverhoging voor ViacomCBS. Comcast noteerde vlak.

Cboe Global Markets ging 1,2% achteruit na eerder op de dag nog flink te zijn opgeveerd na geruchten dat het Amerikaanse beursbedrijf een overnamebod had gekregen van rivaal CME Group.