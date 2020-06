ABN: cybercriminaliteit gebagatelliseerd in coronacrisis

Ⓒ 123RF

Amsterdam - Hoewel het aantal cyberaanvallen op bedrijven tijdens de coronacrisis is toegenomen, schatten bedrijven de risico’s niet hoger in. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. „De aandacht en daarmee de risicoperceptie is door de crisis verschoven naar meer algemene factoren om de bedrijfscontinuïteit te garanderen”, vertelt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s.