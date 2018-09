ING topper op hogere beurs

De AEX-index sloot 0,6% hoger bij 415,5 punten. De Midkap-index pakte er 0,7% bij op 642,6 punten.

Elders in Europa hadden kopers ook de overhand. Frankfurt en Parijs wonnen 0,7% respectievelijk 0,9%.

Joop van de Groep, vermogensstrateeg bij Antaurus, schrijft de verdere opmars van vandaag vooral toe aan gunstig nieuws uit Azië. ,,Het Japanse ondernemersvertrouwen en de Chinese inkoopmanagersindex overtroffen de verwachtingen. De cijfers uit Europa waren daarentegen gemengd. Duitsland viel een beetje tegen en Frankrijk een beetje mee." Het licht teleurstellende nieuws uit de VS over de bouwuitgaven en de inkoopmanagersindex had in de namiddag nauwelijks invloed op het sentiment.

Van de Groep denkt dat er vanaf maandag met de start van het bedrijfscijferseizoen meer beweging op de beurzen komt. ,,Maar misschien kan ECB-voorzitter Draghi donderdag al voor een oppepper zorgen. De vorige maand aangekondigde maatregelen hebben weliswaar de kapitaalmarktrentes verder doen dalen, maar de euro is niet verzwakt ten opzichte van de dollar. Draghi zou zodoende kunnen hinten op een aanstaand obligatieopkoopprogramma indien de inflatie laag blijft en de kredietverlening niet aantrekt."

Grote belangstelling NN

ING eindigde bij de hoofdfondsen met een plus van 2,2% op €10,49 bovenaan. De belangstelling voor de beursgang van zijn verzekeringstak NN tegen waarschijnlijk €20 per aandeel is groot.

Heineken volgde met een vooruitgang van 1,9% op €53,42.

Chipmachinebouwer ASML won 1,6% op €69,08.

Uitzender Randstad, die in DFT TV door analist Jos Versteeg werd aangeprezen, won 1,3% op €40,12.

Philips pakte er 0,2% bij op €23,21, na een koopadvies van Bank of America. Het technologiebedrijf kondigde gisteren aan de lichtonderdelen Lumileds en Automotive buiten de poort te zetten.

Unilever, dat de verkoop van zijn pastasauzendivisie afrondde, steeg 0,2% naar €32,02.

Bodemonderzoeker Fugro rondde een kleine overname in Afrika af en sloot 0,2% hoger op €41,88.

Verfproducent Akzo Nobel verloor 1,6% op €53,89, na een afwaardering door Bank of America. Maritiem dienstverlener Boskalis raakte 1,1% kwijt op €41,42.

Bij de Midkapfondsen eindigde staalproducent Aperam met een plus van 4,2% op €25,68 aan kop.

Softwaremaker Exact verkocht zijn Canadese onderdeel Longview en won 2,8% op €26,75. SNS Securities noemt de stap 'positief'.

Technisch dienstverlener Imtech was na de ineenstorting van de afgelopen weken 1,9% in herstel op €0,74.

Air France KLM wist met een winst van 1,8% op €9,36 het verlies van gisteren deels in te lopen.

BAM won 0,5% op €3,60 na het binnenhalen van een opdracht van een Britse universiteit.

Voedingsingrediëntenproducent Corbion was hekkensluiter met 1,3% verlies op €15,21. De aandeelhouders onderzoeken de mogelijkheid om de bonussen van het voormalige bestuur terug te vorderen.

Het in de AScX-index opgenomen Galapagos won 3,7% op €14,70. Het biotechnologiebedrijf krijgt van een farmaciepartner €6,6 miljoen voor de uitvoering van nieuw onderzoek.

Bouwer Ballast Nedam klom 2,5% naar €7,85.

Stamcelbank Cryo Save, die op 7 juli eveneens naar de beurs van Parijs gaat, steeg 0,6% naar €1,84.

Biotechnologiebedrijf Pharming steeg op de lokale markt 8% naar €0,55. Drukkerij Roto Smeets Groep kreeg er eveneens 8% bij, op €5,94.

Tie Kinetix, dat digitale facturen voor de overheid gaat verzorgen, won 1,3% op €7,80.

