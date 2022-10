Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek: oudere wil niet met de familie onder één dak

Door Yteke de Jong

Oudere wil niet te groot of te klein wonen, en ook niet te duur.

Amsterdam - Ouderen willen het liefst een woning van honderd vierkante meter met een tuin. Daarvoor willen ze maximaal €500 per maand betalen, blijkt uit onderzoek van ouderenbond ANBO onder 4500 respondenten die graag willen verhuizen. Het merendeel van de ouderen is honkvast, bleek al eerder uit ander onderzoek. De prijs is doorslaggevend, daarna volgt de tuin.