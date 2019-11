Lego-miljardairs moeten miljoenenverlies slikken

ISS ging deze week hard onderuit op de Deens beurs nadat het bedrijf waarschuwde dat de doelstellingen voor dit jaar niet haalbaar zijn. Kirbi dat een vermogen van circa $16 miljard beheert, heeft een belang van circa 15% in het Deense schoonmaakbedrijf.

In de markt werd al sterk rekening meegehouden dat ISS niet zou kunnen voldoen aan de jaardoelstellingen. Er was voor bijna 7,5% van het aandelenkapitaal opgebouwd om in te spelen op een koersdaling.

Eerder dit jaar was er nog een wisseling van de wacht bij de top van Lego. Kjeld Kirk Kristiansen, kleinzoon van Lego-oprichter Ole, stapte uit de raad van bestuur van het bedrijf.

Kristiansen is nog wel de baas bij Kirkbi, waar onder meer het belang in Legoland in zit. De verwachting is dat zijn zoon Thomas die positie op termijn overneemt.