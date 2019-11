Ook Apple Pay voor Raboklanten

Hierdoor kunnen nu ook klanten van Rabobank betalen met hun iPhone of Apple Watch. De bank zegt nog te werken aan het beschikbaar maken van de dienst voor mkb-klanten.

ING had eerder dit jaar de primeur in Nederland. Enkele weken geleden volgde ABN Amro. Ook de internetbanken Bunq, N26 en Revolut bieden Apple Pay aan hun klanten aan.

De uitrol van Apple Pay in landen in de Europese Unie is ondertussen niet geheel onomstreden. De Europese Commissie onderzoekt mogelijk machtsmisbruik met het betalen met de mobiele telefoon. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een ’marktstudie’ gestart naar de invloed van grote techbedrijven op de Nederlandse betaalmarkt.

Volgens diverse media richt Brussel de pijlen op Apple Pay. De technologiegigant schermt in de iPhones een speciale chip die mobiele betalingen mogelijk maakt af. Dit zou zowel traditionele banken als nieuwkomers hinderen in de uitrol van mobiele betalingstechnieken. De toegang tot Apple Pay zou banken grof geld kosten.