Kandidaat D66 vraagt ten onrechte subsidie aan en keurt die zelf goed

Wethouder Kiki Hagen betaalde het subsidiegeld terug nadat er kritische vragen over gesteld waren in de gemeenteraad. Ⓒ Marlies Wessels

Mijdrecht - Een D66-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft als wethouder duurzaamheid in de gemeente De Ronde Venen subsidie aangevraagd voor de verduurzaming van haar eigen woning in Mijdrecht, terwijl zij daar geen recht op had. Vervolgens keurde zij die aanvraag ook nog eens zelf goed.