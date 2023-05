Nederlander wil nog meer online gaan shoppen

Wel verwacht bijna de helft van Nederlanders (47%) in de toekomst een groter deel van hun aankopen thuis te laten bezorgen. Op dit moment laat 44% van de Nederlanders eens in de twee weken een pakketje thuis bezorgen.

De belangrijkste reden voor de toename in het online shoppen is dat het bestelproces eenvoudiger is geworden (53%), gevolgd door het gemak om bestelde producten ergens op te halen (51%). De (niet al te hoge) kosten van de bezorging (74%) en de mogelijkheid om je pakketje te volgen via tracking (73%) zijn voor consumenten de belangrijkste elementen van het bezorgingsproces.

Bezorgproblemen

Meer dan twee op de drie (67%) Nederlanders heeft in drie maanden tijd een probleem met de bezorging ervaren. De drie belangrijkste problemen zijn allemaal tijdgerelateerd: de bezorging vond op een ander tijdstip plaats dan verwacht (23%), vond veel later plaats dan verwacht (21%) of het aangeboden bezorgmoment kwam niet goed uit (19%).

Online shoppers vinden een exact tijdstip van de bezorging belangrijker dan een snelle bezorging: 38% gaf aan een precies bezorgingsmoment te verkiezen boven een razendsnelle bezorgservice. Als gevolg van problemen bij de bezorging verloor meer dan een kwart (28%) van de respondenten het vertrouwen in het verantwoordelijke bezorgbedrijf, het vertrouwen in de online winkel (21%) of bestelde zelfs helemaal geen producten meer bij deze shop (17%).