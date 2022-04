Premium Het beste van De Telegraaf

Finanscoop Musk moet niet de spelregels bepalen voor de 200 miljoen andere twitteraars

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Elon Musk heeft voor $46,5 miljard aan financiering geregeld. Ⓒ ANP/HH

De poging om Twitter over te nemen die de rijkste man ter wereld bekokstooft, doet ergens denken aan een bod op het restaurant door de lokale patjepeeër die meent dat de plek waar hij van zijn favoriete steak geniet wel wat meer ’klasse’ kan gebruiken. Maar in het geval van een invloedrijk meningenplatform is er wel meer aan de hand als iemand als Elon Musk zijn financiële gewicht in de strijd gooit omdat de gang van zaken rond ’s werelds grootste dorpspomp hem niet bevalt.