’Wij ondernemers nemen de besluiten in Nederland’

V.l.n.r. Debora Leeser van Gassan, die met haar juwelenlijn op het gala stond, de prijswinnaars Mark de Witte, Won Yip en Vivian Minten, Gassan-directeur en broer van Debora, David Bijlsma en prijswinnaar Guido Ide.

De Amsterdamse horecatycoon Won Yip sprak duidelijke taal nadat hij de Jewel Award in ontvangst had genomen in het Wassenaarse kasteel de Wittenburg waar de dames op het gala maskers droegen: „Wij ondernemers nemen 99,9 procent van de beslissingen in Nederland.”