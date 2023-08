Farmaceut Janssen sluit nagenoeg volledige vaccinafdeling; banen op de tocht

Amsterdam - Farmaceutisch bedrijf Janssen in Leiden is voornemens een groot deel van de afdeling infectieziekten en vaccins te sluiten. Zo is onder meer de ontwikkeling en productie van het coronavaccin stopgezet. Hoeveel banen daardoor op de tocht staan, is nog onduidelijk. „Er is nog geen definitief besluit genomen. De plannen moeten eerst langs de Ondernemingsraad”, zo laat een woordvoerster weten.

Janssen Pharmaceutical stopt met een groot deel van de vaccinatie-programma’s. Ⓒ ANP/HH