CM.com koopt Global Tickets

BREDA (AFN) - Techbedrijf CM.com neemt ticketbedrijf Global Tickets over. Hoeveel de beursnieuweling neertelt voor dat bedrijf, is niet bekend gemaakt. Global Tickets is marktleider op het gebied van e-tickets in de Benelux en heeft klanten als het Van Gogh Museum, de Heineken Experience en dierentuin GaiaZOO.