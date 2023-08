Geen managers bij machinefabrikant Niverplast en schoonmaakster in Porsche

Nijverdal - Geen leidinggevenden, geen middenkader en geen personeelstekort. Bij machinefabrikant Niverplast in Nijverdal is iedereen gelijk. „Regels criminaliseren”, is de overtuiging van oprichter Gerrit-Jan Nieuwenhuis. „Als je mensen op hun vingers kijkt, krijg je een angstcultuur waarin mensen hun fouten verdoezelen.”

Oprichter Gerrit-Jan Nieuwenhuis met zijn vrouw die regelmatig langskomt om de boel schoon te maken. Ⓒ VINCENT JANNINK