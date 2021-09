’Energienota met honderden euro’s omhoog’

De problemen zullen zich volgens Gaslicht.com voordoen bij mensen wiens contract binnenkort afloopt. Mensen met een contract met variabele tarieven merken het pas per 1 januari, als variabele tarieven veranderd worden. Variabele tarieven veranderen op twee momenten in het jaar: 1 januari en 1 juli. Mensen met een contract met een vaste looptijd zullen voorlopig weinig merken.

Leveranciers bepalen elke maand hun tarieven opnieuw. De afgelopen tijd zijn de gas- en stroomprijzen fors gestegen, onder meer door economisch herstel na de coronacrisis. „We krijgen heel veel vragen van consumenten wat ze nu moeten doen”, zegt Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com. „Als je het tarief van vandaag nog wil hebben in december, moet je nu in actie komen. Of je kunt wachten in de hoop dat de energieprijzen omlaag gaan, maar tekenen daarvoor zijn niet gunstig. Het is letterlijk zo dat de tarieven voor energie per vrijdag met honderden euro’s omhoog gaan.”

Gasprijs fors omhoog

Een paar weken geleden was de prijs voor een kuub gas nog rond de €1, legt Woldring uit. Maar inmiddels zijn zelfs tarieven van €1,38 voorbijgekomen, ziet hij. Gemiddeld verbruikt een Nederlands huishouden volgens Gaslicht.com 1500 kubieke meter gas per jaar. Een prijsverschil van 30 cent is €450 verschil op jaarbasis, rekent Woldring.

Het demissionaire kabinet trok onlangs €375 miljoen uit voor verlaging van de energiebelasting om huishoudens te ontzien. „Daarmee lijkt de kous af, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat en gaat maar om een paar tientjes op jaarbasis”, zegt Woldring. Volgens de Autoriteit Consument en Markt heeft ongeveer 40% van de Nederlanders een contract met variabele tarieven en 60% een contract met vaste looptijd.