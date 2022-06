Premium Het beste van De Telegraaf

Openlijk drugsgebruik en naakte massage: manager vliegt eruit

Marlou Visser

Foto ter illustratie.

Amsterdam - Het gebruik van harddrugs als cocaïne en xtc is onder de jongere generatie zo gewoon, dat je het prima op tafel kunt gooien bij zakelijke bijeenkomsten. Dat was althans het argument van een 34-jarige accountmanager van een zonne-energiebedrijf toen hij zijn ontslag op staande voet aanvocht. De rechter was het daar niet zo mee eens.