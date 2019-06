Beurzen wachten af op laatste dag halfjaar

De AEX-index staat iets na de openingsgong op 558,7 punten, 0,2% hoger dan het slot van donderdag. De Midkap-index gaat 0,5% omhoog naar 788,6 punten. Ook elders in de wereld wordt de dag van morgen afgewacht. De Franse CAC-40 wint 0,1%, in Londen staat de FTSE100 onveranderd. De Duitse DAX-index krijgt er 0,4% bij. In Azië waren de volumes laag en verloren de belangrijkste beurzen vannacht licht. De futures op de Amerikaanse Dow Jones en Nasdaq staan in het groen.

Alle ogen zijn dus nu al gericht op Osaka, waar Donald Trump vanochtend (Nederlandse tijd) liet weten dat hij nieuwe importheffingen op Chinese producten nooit heeft uitgesloten, maar dat hij goede hoop heeft dat er ’iets’ kan gebeuren als hij morgen Xi Jinping ontmoet.

In de AEX-index gaat ASML na tien minuten aan kop, met een 0,8% hogere koers. Ook Unibail-Rodamco-Westfield en Vopak gaan goed met elk 0,5% erbij. Zwaargewicht Shell verliest 0,4% in de eerste handelsminuten, ING en Unilever krijgen staan allebei 0,1% in de plus.

De AMX wordt op sleeptouw genomen door chipbedrijf BESI, dat 1,4% wint. TomTom wint 1,2%. Aan de onderkant staan Basic-Fit en SBM Offshore met allebei -0,5%.

Verder valt de forse koersstijging van smallcapper Lucas Bols op. De sterkedrankproducent wint 2,4%. Ook Ordina springt eruit met 2,1% koerswinst.