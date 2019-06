Damrak boven 560, Unibail overtuigt

De AEX-index eindigde de eerste zes maanden van het jaar nog boven de 560 punten. De hoofdgraadmeter sloot 0,8% hoger op 561,76 spunten. De Midkap-index ging 1,4% omhoog naar 795,72 punten.

De Franse CAC-40 wint 0,6%, de DAX 0,5%, en in Londen stond de FTSE100 ook 0,3% hoger. De Britse economie blijft met 0,5% groei volgens verwachting presteren. In Europa bleef de inflatie stabiel op 1,2%.

"We liften mee op het optimisme"

Wall Street koerste winst. Wel bleef het laatste cijfer voor consumentenuitgaven in de VS licht achter. Een trend, aldus Rabobank.

„Beleggers wachten af. Er staat veel op het spel komend weekend bij de G20-top”, zegt handelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam. „We liften mee op het optimisme daarover dat donderdag op Wall Street is ontstaan. Lokaal zijn er in Nederland geen echt grote uitschieters, het blijven kleine bewegingen vandaag.”

Trump

In het Japanse Osaka liet president Trump vanochtend (Nederlandse tijd) weten dat hij nieuwe importheffingen op Chinese producten nooit heeft uitgesloten, maar dat hij goede hoop heeft dat er ’iets’ kan gebeuren als hij morgen Xi Jinping ontmoet. China eist het opheffen van de blokkade door de VS van producten van het Chinese Huawei.

„We rekenen nog niet op concrete positieve stappen op zaterdag, het wordt een beetje kicking the can down the road”, zegt econoom Stefan Koopman van Rabobank.

„Trump zal voorlopig afzien van extra heffingen op nog eens $300 miljard. China eist dat de ban op Huawei verdwijnt, maar zelfs het Amerikaanse Congres steunt Trump daarin. Dat zal niet snel gebeuren”, aldus Koopman. „Als het niet tot een deal komt, zal het sentiment volgende week nog enkele dagen onzeker blijven. De markt zoekt nu eenmaal duidelijke antwoorden.”

Op het Damrak eindigden de chipaandelen bovenin achter vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (+3,5%). Dat gaf een dertigjarige obligatie uit die ruim werd overtekend.

Chipmachinemaker ASML ging met 2,2% winst de dag uit.

Midkapper ASMI wint 2,5%, en neemt in zijn kielzog Besi (+4%) en ASML (+2,1%) mee.

ABN Amro verdiende 0,8%. Volgens KBC gaat de bank fors in kosten snijden.

Olie

Zwaargewicht Shell heeft aan de andere kant last van dalende olieprijzen. Een liter Brent is 0,4% goedkoper dan gisteren in de aanloop naar niet alleen de ontmoeting tussen Trump en Xi, maar ook vanwege een aanstaande top van oliekartel Opec. Het Brits-Nederlandse olieconcern verliest vanochtend 0,3% op de beurs.

ArcelorMittal, dat misschien zijn grootste Europese fabriek moet sluiten in Italië draagt met -0,4% de rode lantaarn. Kredietbeoordelaar Fitch bevestigde de waardering BBB- met een stabiele outlook.

In de AMX valt naast ASMI en Besi ook AMG op. Het metaalbedrijf staat 2,3% in de plus. Fagron krijgt er 2% bij, het immer volatiele Altice wint zelfs 7%. Dit jaar koerst het met 85% winst en is daarmee AMX-winnaar.

Aan de onderkant staan bodem Fugro en SBM Offshore met -0,5% respectievelijk -0,6%.

Verder valt de forse koersstijging van smallcapper Lucas Bols op. De sterkedrankproducent wint 2,4%.