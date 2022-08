Frankrijk beschermt huishoudens ook in 2023 tegen stijgende energieprijzen

Financieel

Gasprijs stijgt naar hoogste punt sinds maart

De Europese gasprijs is woensdag weer flink gestegen en is zelfs tijdelijk voorbij de €300 per megawattuur gekomen. Dat is de hoogste prijs in maanden. Op de gasmarkt leven veel zorgen dat Rusland na nieuw onderhoud aan de Nord Stream-pijplijn met Duitsland de gaskraan niet meer open zal zetten.