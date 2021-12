Corrupte Vestia-medewerkers verdwijnen achter de tralies

Binnenland

Duitse kindermoordenaar in Enschedese woning gearresteerd

De politie heeft in Enschede in de nacht van donderdag op vrijdag een 56-jarige Duitser gearresteerd die is veroordeeld voor de moord op een 16-jarig meisje. Ralf Hörstemeier, op wie al een klopjacht gaande was, had zich verschanst in een woning in de stad.