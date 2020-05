Gesprek met Duitsers over aandeel in Tennet

Omdat meer dan de helft van dat geld nodig is voor investeringen in het Duitse elektriciteitsnetwerk, zocht Nederland al langer samenwerking met Duitsland. Daar is nu uitgekomen dat de buurlanden gaan praten over een aandeel van de Duitsers in het bedrijf.

Waarborg

Onderwerp van gesprek wordt onder meer een waarborg die ervoor moet zorgen dat Nederland alleen geld steekt in investeringen voor het Nederlandse deel van Tennet. Dat schat in de komende tien jaar zo’n 40 tot 50 miljard euro nodig te hebben voor zijn investeringsagenda. Ruim 5 miljard daarvan moet worden opgehoest door de aandeelhouders. Het geld is bijvoorbeeld nodig om in het kader van de energietransitie het energienet te verzwaren.

Het hoogspanningsnet dat onder beheer van Tennet staat, ligt voor een groot deel in Duitsland, maar Nederland heeft alle aandelen in het bedrijf in handen. De landen hebben nu een intentieverklaring ondertekend. De landen hopen begin 2021 een akkoord te hebben.