Oproep: Zoek jij een baan om buitenshuis te kunnen werken?

Vind jij het heerlijk om ’s ochtends de deur wel achter je dicht te kunnen trekken, en ben je daarom op zoek naar een andere baan? Of heb je juist een (andere) bijbaan genomen om het huis nog uit te kunnen? Dan ben ik op zoek naar jou!

Wil je hier in De Telegraaf over vertellen en mogen we je ook op de foto zetten? Mail je verhaal en telefoonnummer naar [email protected].