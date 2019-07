Groter verlies en hogere omzet bij Galapagos

Mechelen - Biotechnoloog Galapagos heeft in de eerste van dit jaar een groter verlies in de boeken gezet dan een jaar eerder. De opbrengsten gingen wel wat omhoog. Verder blijkt uit het halfjaarbericht van Galapagos dat het bedrijf erg optimistisch is over de recent aangekondigde megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.