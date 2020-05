Nikkei flink hoger in gemengde regio

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,3 procent hoger op 21.916,31 punten. Vooral de Japanse banken en verzekeraars, die flink onder druk stonden door de coronacrisis, toonden herstel. Ook de staalbedrijven waren in trek door de hoop dat het dieptepunt van de crisis is bereikt. De Japanse automakers Nissan en Mitsubishi wonnen ruim 8 en dik 6 procent na de plannen om het samenwerkingsverband met de Franse partner Renault te versterken.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,4 procent lager. De speciale handelsrelatie tussen de VS en Hongkong staat onder druk nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde Hongkong niet langer als een autonoom gebied te zien. President Donald Trump liet eerder al weten deze week nog met maatregelen tegen China te komen, naar aanleiding van de bemoeienissen van Peking met Hongkong. De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,2 procent.

De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank verlaagde de rente tot het laagste niveau ooit om de economische schade van de coronacrisis te verzachten. In Sydney dikte de All Ordinaries 1,4 procent aan. Gouverneur Philip Lowe van de Australische centrale bank verklaarde voor het parlement dat de economische neergang mogelijk minder zwaar zal zijn dan eerder werd gevreesd.