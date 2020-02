ACM tikt Robin Mobile op de vingers: databeperking weg

Binnen de EU moet je kunnen roamen zoals thuis. Ⓒ BAKKER, RONALD

Amsterdam - Wie een telefoonabonnement heeft bij Robin Mobile, heeft er vanaf nu geen last meer van dat de hoeveelheid data is begrensd in andere EU-landen. Op last van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heft de budgetaanbieder de beperking per direct op.