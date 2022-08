Niet klikken: wachtwoord in porno-afpersmail pure bluf

De Fraudehelpdesk waarschuwt dat deze vervelende afpersmail weer rondgaat, en dat er deze keer echte gebruikersnamen en wachtwoorden worden genoemd. Die zijn buitgemaakt bij een datalek, bijvoorbeeld bij Yahoo, Dropbox of LinkedIn. Door dit wachtwoord te noemen, moet de mail realistischer lijken. Verschillende melders melden ook dat hun accounts daadwerkelijk gehackt zijn.

Virus geïnstalleerd

De afzender schrijft dat hij zich toegang tot je computer heeft verschaft en beschamende, erotische beelden van je heeft kunnen maken. De genoemde wachtwoorden zou hij uit bestanden op je computer hebben gehaald. Hij probeert extra indruk te maken door te zeggen dat hij een virus op je computer heeft geïnstalleerd en automatisch een waarschuwing krijgt als je de dreigmail met iemand deelt.

Dit is volgens de Fraudehelpdesk echt niet het geval. De criminelen hebben geen toegang tot je computer en geen beelden van je gemaakt. Je hoeft dus niet binnen 48 uur een bedrag te betalen in bitcoin. De afpersmail is pure bluf.

Sterk wachtwoord

Wél raadt de helpdesk aan het genoemde wachtwoord direct overal te veranderen, want dit is inderdaad bij een datalek op straat komen te liggen. Sowieso is het verstandig om voor ieder online account een uniek en ingewikkeld wachtwoord te bedenken.