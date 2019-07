'Resultaten Galapagos verslechteren'

De opbrengsten bedragen in het tweede kwartaal 58 miljoen euro, is de schatting van de marktkenners. Een jaar geleden was dat nog bijna 50 miljoen euro. Het operationele verlies komt op afgerond 43 miljoen euro uit, voorspelt de consensus. Onder de streep resteert een bedrag van bijna min 39 miljoen euro, tegen bijna 22 miljoen euro verlies in het tweede kwartaal van 2018.

Galapagos sloot deze maand een megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences. Het Amerikaanse farmaconcern koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma's van de Nederlands-Belgische onderneming met onder meer een 'upfront' betaling van bijna 4 miljard dollar. Galapagos zet de extra middelen in om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen.

Operationele cashburn

Verder maakt Galapagos goede progressie met zijn belangrijkste middel filgotinib, een ontstekingsremmer. Gilead wil nog dit jaar een vergunningsaanvraag indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA voor filgotinib. Galapagos zou volgens kenners bij KBC Securities al volgend jaar royalty's kunnen ontvangen uit de Amerikaanse verkoop van de ontstekingsremmer. Eerder raamden ze dat in 2021. Bij succesvolle uitrol kan de ontstekingsremmer een potentiële blockbuster worden die miljarden waard is.

Marktpartijen letten bij Galapagos doorgaans op de operationele cashburn. Het bedrijf hanteert voor dit jaar een bandbreedte van 320 miljoen tot 340 miljoen euro. Deze wordt herhaald bij de handelsupdate, schrijven analisten van JPMorgan. Op het moment dat de deal met Gilead afgerond is, verhoogt Galapagos waarschijnlijk wel zijn prognose voor de cashburn.