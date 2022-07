Premium Het beste van De Telegraaf

457 Signalen oneigenlijk gebruik zorggeld Jacht op zorgfraude: ’In sommige steden zien we hele netwerken’

Door Klaartje Bax



Amsterdam - Valse declaraties voor zorg die niet of maar deels geleverd wordt, financieel misbruik van kwetsbare ouderen, wegsluizen van zorggeld, inzet van ongekwalificeerd zorgpersoneel, spookzorg aan cliënten in het buitenland. Het zijn slecht enkele voorbeelden van fraude die gepleegd wordt in de zorgsector. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude registreerde 457 signalen van fraude in 2021, zo blijkt uit het deze week naar de Tweede kamer gestuurde rapport Signalen fraude in de zorg 2021.