Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: Wat betekent trage groei eurozone voor inflatie en het ECB-beleid?

Door Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Iedere coronagolf heeft kleiner effect op economie. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - De omicron-variant zorgde ervoor dat de economische groei in de eurozone tot een minimum slonk. In het vierde kwartaal bleef er een plusje over van 0,3%, al waren de verschillen tussen de verschillende landen groot.