Autoverkopen zakken in, bijtelling zakelijke rijders omhoog

In totaal werden er 322.831 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Autodealers hadden eigenlijk nog gehoopt op een verkoopspurt in de laatste maand van het jaar, met name van elektrische lease-auto’s omdat de bijtellingsregels weer zouden veranderen. Maar een sterke opleving bleef uit.

Het aantal nieuw geregistreerde auto’s bleef in december steken op 35.708. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder.

Door de verstoorde toeleveringsketen van computerchips zijn er afgelopen jaar over de gehele linie minder elektrische auto’s gemaakt en aan de klant geleverd. De branche telde in totaal 64.027 nieuwe elektrische wagens, met de Skoda ENYAQ en KIA Niro als meest verkochte modellen. In 2020 ging het nog om 72.858 voertuigen. In beide jaren waren elektrische auto’s goed voor ongeveer een vijfde van de markt.

BOVAG en RAI Vereniging zijn naar eigen zeggen voorzichtig in hun voorspelling voor het nieuwe jaar. Vooralsnog gaan ze ervan uit dat er 390.000 nieuwe auto’s kunnen worden verkocht. Daarbij wijzen ze erop dat het chiptekort nog niet voorbij is en dat de bijtelling voor zakelijke rijders per 1 januari omhoog is gegaan.

Hogere bijteling

Dat laatste betekent ook dat veel mensen die hun nieuwe elektrische auto vorig jaar nog niet binnen hadden, onbedoeld geconfronteerd kunnen worden met een hogere bijtelling. De brancheorganisaties stellen zich zorgen te maken over het effect dat dit kan hebben op het vertrouwen in de markt voor nieuwe auto’s en de bereidheid om in de toekomst nog elektrisch te rijden.

Maar er is ook een prikkel die mensen kan aanzetten om juist vaker stekkerauto’s aan te schaffen. Particulieren kunnen met ingang van 2022 gebruikmaken van een aankoopsubsidie voor elektrische wagens. Dat scheelt 3350 euro per auto.

Daarnaast komen er volgens de branche steeds meer elektrische modellen op de markt, waardoor de keuzemogelijkheden toenemen. Het marktaandeel van elektrische auto’s zal dit jaar dit jaar daardoor waarschijnlijk ergens tussen de 20 en 30 procent uitkomen, zo is de verwachting.