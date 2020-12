Veel werkenden willen af van jaarlijkse beoordelingsgesprek

Slechts een op de vijf werknemers geeft aan dat ze beter gaan functioneren door het beoordelingsgesprek. Bij een krappe meerderheid van de ondervraagden is dit echter niet het geval. Verder zegt een op de drie ondervraagden de gesprekken niet nuttig te vinden. Ook geeft een groot deel aan dat het beoordelingsgesprek hen zelfs demotiveert.

Op het matje

De vakbond wil daarom dat het beoordelingsgesprek zoals dat nu vaak gevoerd wordt verdwijnt. „Voor veel mensen voelt het beoordelingsgesprek alsof ze op het matje bij de baas moeten komen. Bovendien is het gesprek vaak gebaseerd op recente incidenten. Volkomen ineffectief. Wie gemotiveerde medewerkers wil, kan beter meerdere keren per jaar een gesprek voeren”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Bij meer dan een kwart is aan het beoordelingsgesprek een mogelijke salarisverhoging gekoppeld. „Dit is prima te vervangen tijdens een van de gesprekken die meerdere malen per jaar plaatsvindt. Op een vast moment per jaar. Bij goed presteren kun je hier nog een extra bonus aankoppelen”, zegt Fortuin.