VEB wil duidelijkheid over koerssprong Fastned

Dat is opmerkelijk gezien de moeizame aanloop naar de beursgang in Amsterdam”, zegt de beleggersvereniging. De organisatie vraagt Euronext om bevestiging dat regels rond verhandelbaarheid in acht zijn genomen.

Onder beleggers was de belangstelling voor Fastned volgens de VEB niet al te groot. Het bedrijf stelde de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid voor fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland. Er kon daardoor alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld.

Een van de redenen voor de koersexplosie van Fastned is waarschijnlijk de schaarste aan vrij verhandelbare certificaten van aandelen. Ruim 80 procent van de certificaten is onder controle van Fastned-oprichter Bart Lubbers en topman Michiel Langezaal. Zij hebben eerder aangegeven hun stukken vast te houden.