Concurrent Adyen krijgt harde klappen

De koers van Wirecard dook bijna 50% omlaag vanwege het hernieuwde uitstel van de jaarcijfers. Het bedrijf ligt ook al geruime tijd onder vuur vanwege geruchten over gesjoemel met de boeken. Het is de al de

Eerder dit jaar kwam nog naar buiten dat Wirecard geen toegang heeft gekregen tot de betalingsmarkt in Singapore. Het bedrijf is wereldwijd actief met het verwerken van betalingen en heeft een gelijknamig internetbetaalsysteem ontwikkeld.

De problemen bij Wirecard lijken Adyen juist in de kaart te spelen. De Nederlandse online betalingsverwerker zit op het Damrak al maanden stevig in de lift. Adyen is in een snel tempo uitgegroeid tot beursparel van beleggers.