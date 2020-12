Trump doet Wall Street geen pijn

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers op Wall Street laten zich niet van de wijs brengen door alle onrust over het weigeren van president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Congres is goedgekeurd. Daarnaast kunnen de markten zich optrekken aan hoopgevende berichten over een in aantocht zijnd Brits-Europees handelsverdrag voor na de brexit in aantocht is.