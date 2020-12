Wall Street: beleggers rekenen op afkoeling VS

Financieel

’Nederland kan sterk uit coronacrisis komen’

Nederland en de Scandinavische landen staan er het best voor om sterk uit de coronacrisis te komen. Dat stelt het World Economic Forum (WEF) in zijn jaarlijkse rapport over het concurrentievermogen van landen. Vanwege de coronapandemie en -crisis werd in het onderzoek dit jaar gekeken hoe goed lande...