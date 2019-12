Nederland moet 19,5 miljoen teruggeven aan Suriname

De beslaglegging gebeurde op 17 april vorig jaar, maar had niet mogen plaatsvinden, vindt de rechtbank. Die oordeelt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als ’shipper’ van de transactie moet worden aangemerkt. De centrale bank is een officieel staatsorgaan van het land en geniet immuniteit. Daarom is de actie van Nederland in strijd met het internationaal publiekrecht, aldus de rechtbank.

Het geld werd in beslag genomen op Schiphol en was vanuit Suriname onderweg naar Hongkong.