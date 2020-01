Late terugval werkt AEX omlaag; Takeaway geliefd

Na een vlak verloop eindigde de AEX 0,4% lager op 610,64 punten. Een dag eerder werd intraday nog het hoogste niveau sinds 2001 aangetikt op 615,74 punten. De AMX zakte fractioneel naar 930,61 punten.

Elders in Europa bleven de beurzen dicht bij huis. Parijs moest 0,1% afstaan. Frankfurt hield nog een kleine winst vast.

In de middag kwam er licht teleurstellend nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. De groei van het aantal nieuwe banen in de VS viel met 145.000 lager uit dan economen hadden voorzien. De werkloosheid bleef stabiel op 3,5%. „Over de gehele linie kwam het banenrapport onder de verwachtingen uit behalve bij de werkloosheid die extreem laag blijft”, stelt Corné van Zeijl, analist bij Actiam. „Er is voor de Federal Reserve gelet op de terugval van de loongroei en de nog steeds zeer lage werkloosheid echter geen reden tot bezorgdheid.”

Verder is het vooral wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen dat vanaf volgende week in Amerika weer gaat beginnen. Van Zeijl verwacht weinig spektakel uit de bankensector in de VS die als eerste beursfondsen met de jaarresultaten naar buiten komen. „De druk op de rentemarges in het vierde kwartaal zal worden gecompenseerd door de goede zaken met beleggingen.”

Na de uitstekende gang van zaken op de aandelenmarkten vooral bij de techsector is het sentiment wat ’oververhit’ geraakt, stelt Van Zeijl. „In vergelijking met de techhausse van 2000 is de koopgekte nog nog niet extreem, maar we hebben wel de overweging in aandelen teruggebracht.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met een verlies van 1,5% in de achterhoede. Randstad zakte 1,1% weg in reactie op de verzwakking op de arbeidsmarkt in de VS.

Ahold Delhaize koerste 1,3% hoger. Het Amerikaanse onderdeel Giant Food Stores van het supermarktconcern steekt $114 miljoen in eigen groei.

ArcelorMittal viel 1,9% terug in reactie op een stevige terugval van de Chinese staalverkopen over december.

Prosus ging met een winst van 3,4% stevig aan kop, in reactie op de aangekondigde overname van een Indiaas bedrijf voor online leningen. Takeaway (+1,3%) heeft de slag met Prosus om Just Eat gewonnen. De maaltijdbezorger heeft 80,4% van de aandelen in de Britse branchegenoot in handen.

Shell raakte 0,1% kwijt. In de afgelopen paar dagen had de olie- en gasmaatschappij last van de terugval van de olieprijzen nadat duidelijk werd dat het conflict tussen de VS en Iran voorlopig niet escaleert.

Galapagos won 0,7%. De Amerikaanse partner Gilead heeft zijn belang in het biotechnologiebedrijf in lijn met eerder gemaakte afspraken tot 25,8% uitgebreid.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM 0,7% gesteund door de goed ontvangen resultaten van de Ierse Branchegenoot Ryanair.

Handelshuis Flow Traders verloor 1,2%, mogelijk omdat de bewegelijkheid op de markten nog altijd beperkt is.

Basic-Fit daalde 0,3% ondanks dat analisten van Degroof Petercam het koersdoel verhoogd hebben naar €40 bij een herhaald koopadvies. De bank meent dat de fitnessketen volop ruimte heeft om 150 vestigingen per jaar te openen en zodoende een jaarlijkse omzetgroei van minstens 20% kan realiseren.

Smallcap Van Lanschot Kempen stond onveranderd. Beleggers maakten zich weinig zorgen over een afschrijving van €35 miljoen op zijn Merchant Banking-activiteiten, omdat deze geen invloed heeft op de liquiditeitspositie en het dividend.

Wil je een paar keer per dag het meest besproken nieuws van de Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld je dan aan voor deze gratis dienst.