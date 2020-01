Prosus sterk op licht lagere beurs

De AEX stond om kwart voor elf 0,1% lager 611,7 punten. De AMX schommelde rond het slot van gisteren op 931 punten.

Op de overige Europese beurzen namen beleggers ook gas terug. De Duitse DAX won 0,1%. De Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 gingen 0,1% achteruit.

De meeste Aziatische beurzen boekten vanochtend winst. De Japanse Nikkei-index sloot 0,5% hoger.

De Amerikaanse beurzen spannen de kroon door met stevige stappen omhoog hun records steeds verder aan te scherpen. Na de plussen van 0,7% tot 0,8% gisteren wezen de indexfutures op een licht hogere start om half vier vanmiddag.

Beleggers waren in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, dat om half drie naar buiten komt. Ze maakten zich niet druk om de uitspraak van Donald Trump gisteravond dat hij wellicht wacht tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november voor het afronden van een fase 2-handelsdeal met China. De Chinese vicepremier Liu He reist volgende week naar de Verenigde Staten om een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met een verlies van 1,4% onderaan.

ArcelorMittal viel 1,3% terug. Ondanks prijsverhogingen en de verminderde handelsspanningen tussen de VS en China staat de staalgigant al wekenlang onder druk.

Prosus ging met een winst van 2,1% stevig aan kop, in reactie op de aangekondigde overname van een Indiaas bedrijf voor online leningen. Waarschijnlijk wordt later vandaag duidelijk dat de techinvesteerder de strijd om maaltijdenbezorgdienst Just Eat definitief verloren heeft van Takeaway.

Shell was 0,2% in herstel. In de afgelopen paar dagen had de olie- en gasmaatschappij last van de terugval van de olieprijzen nadat duidelijk werd dat het conflict tussen de VS en Iran voorlopig niet escaleert.

Galapagos won 0,2%. De Amerikaanse partner Gilead heeft zijn belang in het biotechnologiebedrijf in lijn met eerder gemaakte afspraken tot 25,8% uitgebreid.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een plus van 1,3% opnieuw bovenaan, na de gisteren gepubliceerde meevallende vervoerscijfers.

Handelshuis Flow Traders verloor 2,5%, mogelijk omdat de bewegelijkheid op de markten nog altijd beperkt is.

Basic-Fit leverde 0,2% in, ondanks een koersdoelverhoging door Degroof Petercam naar €40 bij een herhaald koopadvies. De bank meent dat de fitnessketen volop ruimte heeft om 150 vestigingen per jaar te openen en zodoende een jaarlijkse omzetgroei van minstens 20% kan realiseren.

Smallcap Van Lanschot Kempen steeg 0,2%. Beleggers maakten zich weinig zorgen over een afschrijving van €35 miljoen op zijn Merchant Banking-activiteiten, omdat deze geen invloed heeft op de liquiditeitspositie en het dividend.

