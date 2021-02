Kleine broer AEX piekt op mijlpaal van 1000 punten

De Midkap-index was vanaf de start van het nieuwe beursjaar al goed op dreef met per saldo een vooruitgang van iets meer dan 7%. Naast het optimisme over de plannen van de nieuwe president Joe Biden die de deur heeft open gezet naar omvangrijke stimulering, houden beleggers er ook rekening mee dat de Midkap-bedrijven de coronacrisis overwegend goed zijn doorgekomen.

Het neerzetten van de mijlpaal van 1000 punten is na de duikvlucht in maart volgend jaar in een bijna rechte lijn omhoog gegaan. Vooral vanaf november werd een prachtige rit gemaakt door de index van middelgrote fondsen. De lancering van de vaccins tegen het coronavirus gaf daarbij de aanzet om de koersen over een breed front te omarmen.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de Midkap-index het per saldo vorig jaar nog beter heeft heeft gedaan dan de AEX. Hij wijst er op dat het ontbreken van financials en energiefondsen, zoals Shell, daar een rol bij hebben gespeeld. „Dit jaar doet de AEX het vooralsnog iets beter ook binnen Europa vanwege het techfeestje en vooral het zwaarwegende ASML.”

Scala aan bedrijven

De Midkap-index werd in 1995 gelanceerd door de beursorganisatie in Amsterdam. In de huidige index zit een scala aan bedrijven die in hun eigen markt vaak internationaal actief zijn. Besi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitstekende gang van zaken. De chiptoeleverancier die de vruchten plukt van de versnelling bij de techtrends is alleen dit jaar al weer per saldo 15% gestegen.

Ook Signify, het zwaarstwegende Midkap-fonds, heeft aardig het voortouw genomen bij de opmars. Het verlichtingsconcern staat in 2021 al weer op een plus van iets meer dab 10% mede door sterke verkopen bij het onderdeel dat de zogeheten ’covidlamp’ op de markt heeft gebracht die zeer populair is.

PostNL is een ander middelgroot concern dat een positieve uitwerking heeft op de index. De koers van het post- en pakjesbedrijf dat vanwege de lockdown vorig jaar een record aan bestellingen heeft verwerkt, is dit jaar al bijna 30% opgelopen.

Forse opleving olieprijs

Verder heeft de stevige opleving van de olieprijs dit jaar een steun in de rug gegeven. Vooral bodemonderzoeker Fugro heeft daardoor de weg omhoog stevig gevonden met per saldo een koerssprint van bijna 15%.

Aan de andere kant heeft Air France KLM enige tegenwind gegeven. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis en de restricties om te mogen vliegen. Dit jaar kijkt het bedrijf al weer tegen een verlies van 4% aan.

Van Zeijl houdt er rekening mee dat er nog meer in het vat kan zitten. „Hoewel we gelet op de waarderingen vooral bij de techfondsen weer aardig richting de beurshausse van 2000 gaan, is het grote verschil dat de rente momenteel veel lager staat. Daardoor is het renterisico op de waarde van de aandelen een stuk minder groot. De grote bereidheid om fiscaal te stimuleren legt eveneens een steun onder de koersen.”