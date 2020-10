Kort geding om geparkeerde Boeings Twente

Donderdag dient een kort geding bij de rechtbank in Zwolle. Bij de Technology Base op Twente Airport staan sinds de zomer zes Boeings 747 van het Duitse Lufthansa. De voormalige vliegbasis wil zich richten op demontage en paste de luchthaven daar ook op aan.

Het plan was dat de Lufthansa-vliegtuigen ontmanteld zouden worden in Twente, maar de Duitse luchtvaartmaatschappij wil dat elders laten doen. Drie toestellen zouden deze week nog hebben moeten vertrekken.

„De Inspectie Leefomgeving en Transport meent op basis van het veiligheidscertificaat dat het niet mogelijk is dat vliegtuigen opstijgen. Wij menen dat het certificaat daar wel ruimte voor geeft en daarom vragen we de rechter om een oordeel”, zegt Jan Schuring van de Technology Base.

Hij wil niet al te zeer op het conflict ingaan, omdat de zaak nu onder de rechter is. Er zou sprake zijn van een tussentijdse vergunningswijziging. „Wij hebben de komst van de Lufthansa-toestellen goed voorbereid en uitgezocht. Al enige tijd zijn we in gesprek met ILT, maar we komen er niet uit”, zegt Schuring.

De inrichting van het vliegveld voldoet niet aan de Europese eisen, aldus de woordvoerder van de ILT. „Het zou om eenmalige landing gaan in verband met demontage, daar hebben we aan meegewerkt onder de voorwaarde dat het uitsluitend om landingen zou gaan. Uiteindelijk werden dat er vier”, zegt een woordvoerder van de ILT Naast de inrichting van de luchthaven zijn ook de vliegprocedures voor vertrek niet goedgekeurd.

Twente Airport wil sinds 2019 dat het veiligheidscertificaat wordt aangepast. „Daarvoor moet de luchthaven een aantal aanpassingen doorvoeren, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd”, zegt de ILT.