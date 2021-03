Rechter steekt stokje voor kwart miljoen ’ontslagvergoeding’ na echtscheiding

Echtscheiding kan heel lelijk uitpakken. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ikon Images

Amsterdam - Sommige echtscheidingen monden uit in een gevecht. Vermoedelijk valt het uit elkaar gaan van een psychiater en zijn vrouw ook in die categorie. Hij kende haar jarenlang een inkomen toe uit zijn bv. Na de scheiding meent zij recht te hebben op flinke ontslagvergoedingen. De rechtbank in Maastricht maakt daar alleen korte metten mee.