Ernstig zieke vakantieganger krijgt na vier jaar kosten vergoed

De man had voor zijn reis in 2017 een reisverzekering afgesloten en werd in Thailand ernstig ziek. Volgens artsen kan hij niet terugvliegen naar Nederland. Vanwege het lange verblijf beëindigde Your Benefits, een volmachtbedrijf, een reisverzekering van Allianz met terugwerkende kracht.

De maximale dekkingstermijn van de reisverzekering was 180 dagen. Daarom bood de verzekering volgens Your Benefits vanaf november 2017 geen dekking meer. Een reisverzekering is onder meer bedoeld voor de vergoeding van onverwachte, spoedeisende medische kosten tijdens een vakantie in het buitenland, voor zover die niet worden gedekt door de zorgverzekeraar.

Claim

Omdat de man kon aantonen dat hij binnen 180 dagen na het begin van de reis ziek was geworden, moet de reisverzekeraar de zorgkosten blijven vergoeden, vindt Kifid. Volgens de voorwaarden blijft de verzekering dekking bieden ’tot de eerst mogelijke terugkeer van de verzekerde’. Dat de man al jaren niet kan terugvliegen naar Nederland verandert daar niets aan. „De consumenten hebben recht op vergoeding van de geclaimde en nog te claimen kosten voor zover ze vallen onder de verzekeringsovereenkomst”, luidt het oordeel van Kifid.

De man claimt ruim €150.000 voor niet vergoede medische kosten, woonlasten en kosten voor dagelijkse hulp aan huis. De verzekeraar moet volgens het Kifid nu de claim van de consumenten in behandeling nemen en de geclaimde en nog te claimen kosten volgens de verzekeringsvoorwaarden vergoeden.