Duitse internetbank N26 winstgevend in Nederland

Consumenten zijn volgens Jérémie Rosselli van N26 bereid te betalen voor bankdiensten, als je ze maar goede en transparante extra’s biedt. Ⓒ Eigen Foto

Met 200.000 klanten is de jonge Duitse internetbank N26 er in 3,5 jaar in geslaagd in Nederland winstgevend te worden. Dat is vooral te danken aan klanten zelf. „De groei komt vooral door mond-tot-mondreclame”, stelt de voor Nederland verantwoordelijke manager Jérémie Rosselli.