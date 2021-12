Analyse: wie let er nog op geldverkwisting Schiphol?

Financieel

Geen betaalde koffiepauze voor postbezorger, bepaalt rechter

Duizenden medewerkers van PostNL hebben geen recht op een doorbetaalde koffiepauze en een aantal andere extra vergoedingen. De ondernemingsraad van het postbedrijf was daarover naar de rechter gestapt. Maar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gaat niet mee in de verzoeken en heeft ...