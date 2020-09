’Harde Brexit kost autohandel €110 miljard’

De ACEA, de koepelorganisatie van Europese autobouwers, doet samen met 22 brancheverenigingen van toeleveranciers tot autoproducenten een klemmend beroep op de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om in de resterende vijftien weken er alles aan te doen om een harde Brexit te voorkomen.

Dure auto’s

Zonder Brexitakkoord geldt er een handelstarief van 10% op auto’s en 22% op bestelbusjes en vrachtwagens. Daarnaast zullen auto-onderdelen fors in prijs stijgen. Vanwege de lage marges is de industrie genoodzaakt deze door te berekenen aan de consument en duurdere auto’s leiden tot veel minder vraag, stellen de belangenclubs in de auto-industrie.

De ACEA heeft berekend dat de Britse autofabrieken tot 2025 hierdoor €52,8 miljard aan handel zal verliezen. De fabrieken op het Europese vasteland zien €57,7 miljard aan handel wegvallen.

Verder staan er volgens de ACEA veel banen op het spel. De auto-industrie is in Europa goed voor 14,6 miljoen banen. „Dat is één op de vijftien banen in de EU en het Verenigd Koninkrijk”, schrijft ACEA.

Dubbel getroffen

„Er staat veel op het spel voor de Europese auto-industrie”, aldus Eric-Mark Huitema, directeur generaal van de ACEA. „We hebben absoluut een ambitieus handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk nodig. Anders zal onze sector, die nog aan het bijkomen is van de coronacrisis, hard getroffen worden door een dubbele klap.”

De 27 EU-landen zijn goed voor een vijfde van de wereldwijde autoproductie. Voor de coronacrisis werden er jaarlijks 18,5 miljoen auto’s gebouwd. De productie-uitval is nu al 3,6 miljoen wagens. Met jaarlijks €60,9 miljard beweert de sector de grootste investeerder in onderzoek en ontwikkeling te zijn.