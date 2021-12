Cryptomunten voor het eerst verstuurd via WhatsApp

Voorlopig gaat het om een test in de Verenigde Staten, nadat WhatsApp-moederbedrijf Meta, voorheen Facebook, in oktober al had gehint op een grotere rol van zijn bedrijven in de cryptowereld. De test van oktober verliep volgens WhatsApp goed, de transactie verloopt via Meta’s eigen digitale portemonnee. Het is voor het concern een nieuwe stap in digitale betalingen.

De crypto worden door consumenten ook gezien als waardeopslag, nu sparen weinig oplevert. Meta heeft nog geen uitspraken gedaan of het die dienst wil gaan leveren.

Eerder kwam Facebook met een eigen cryptomunten, opgetuigd in samenwerking met PayPal en creditcardmaatschappijen. Die stuitte op verzet, de munt zou een te grote bedreiging zijn voor het bestaande valutasysteem en vooral de dollar.

’Serieuze bedreiging’

De techniek die Meta voor het heen en weer sturen gebruikt is, kort gezegd, vergelijkbaar met een biermuntje op een festival, de vervanger van de waarde in euro’s, zegt crypto-expert Michiel Stokman, directeur van de Nederlands beleggingsapp Bots.

„Dat is de makkelijkste manier. Maar ergens is er een moment van de omwisseling zijn naar crypto en uiteindelijke waarde. „Dit gaat ver. Facebook is op zichzelf natuurlijk eigenlijk al het grootste land ter wereld”, zo verwijst Stokman naar de geclaimde 3,6 miljard maandelijks actieve gebruikers. „Dit is de strijd om de betalingen en de identiteit van gebruikers, Meta wil zoveel mogelijk gegevens van elke klant om die commercieel te kunnen gebruiken”, zegt hij.

„Deze stap, als die wordt uitgerold, gaat heel ver. Dit WhatsApp-verkeer kan een serieuze bedreiging voor banken en zelfs kleinere landen zonder eigen munt worden. Een land als Turkije zal het echt moeilijk krijgen als dit wordt doorgezet”, stelt Stokman van Bots.

Volgens onderzoeksbureau Ipsos hebben 1,2 miljoen Nederlanders geld gestoken in cryptomunten zoals bitcoin en ethereum. Daarvan investeert de helft tot nu toe minder dan €500.