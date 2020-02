Carnaval gered: staking FNV bij Heineken van de baan

De bierbrouwer stelde net voor het aflopen van een ultimatum op maandag voor om de lonen zowel dit jaar als volgend jaar met 3,75 procent te verhogen. De afspraken moeten nog de goedkeuring krijgen van de FNV-achterban.

’Flinke verbetering’

Het nieuwe vergelijk is een flinke verbetering, vindt de grootste vakbond van Nederland. Het oorspronkelijke loonbod van Heineken was slechts 2 procent per jaar, aldus FNV. De vakbond zette zelf in op een jaarlijkse loonsverhoging van 4 procent en dreigde met stakingsacties rond carnaval. Heineken vindt het eigen loonbod ruim vergeleken met andere cao’s in de sector.

Naast hogere lonen is Heineken ook bereid een zwareberoepenregeling in de nieuwe cao op te nemen. Dat was een belangrijke eis voor FNV. De regeling stelt oudere medewerkers in staat om minder uren te werken zonder al te veel salaris in te leveren. Verder zijn alle verslechteringen van arbeidsvoorwaarden van tafel, meldde de vakbond.

De nieuwe cao geldt voor 2500 mensen. Naast de brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude, vallen daar ook frisdrankfabriek Vrumona en bierbrouwerij Brand onder.