FNV dreigt carnaval droog te leggen

Misschien geen Heineken met carnaval dit jaar.

DEN BOSCH - Tijdens carnaval is er mogelijk geen bier van Heineken beschikbaar. Vakbond FNV dreigt daarmee als de bierbrouwer maandag niet akkoord gaat met een nieuwe cao. Het personeel bij brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude en frisdrankfabriek Vrumona is van plan het werk neer te leggen.