’Nederlanders eerlijk’

Ambassadeur Dimitris Chronopoulos tussen de pauselijke nuntius Aldo Cavalli (l.) en de orthodoxea aartspriester Ioannis Psomas. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Scheiden doet lijden. Met pijn in zijn hart nam de Griekse ambassadeur Dimitris Chronopoulos op zijn Haage residente afscheid van zijn collega’s. Hij gaat naar Sofia, een eervolle stap want Bulgarije, is voor Griekenland een belangrijk buurland, waarmee het een verleden van Turkse overheersing deelt.