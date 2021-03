’Koolstofboeren’ lonkt als nieuwe melkkoe agrariërs

Op het land van akkerbouwer Marcel Kooijman (l) wordt een CO 2 -monster genomen. Ⓒ Gerard van Offeren

Sint-Annaland - Landbouwgrond is uitermate geschikt voor het opvangen en vastleggen van CO2. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO is met vijftien Zeeuwse en Zuid-Hollandse agrariërs een project begonnen om te kijken of met ’koolstofboeren’ ook een goede boterham verdiend kan worden. Volgens ZLTO is de interesse heel groot.